Tilly Norwood | la prima attrice IA protagonista al cinema

. La star virtuale debutta nel film Misaligned e riaccende il dibattito sul futuro della recitazione. Tilly Norwood entra nella storia del cinema come la prima attrice creata interamente con l’intelligenza artificiale a ottenere un ruolo da protagonista in un lungometraggio, ma il suo debutto sul grande schermo è già accompagnato da una scia di polemiche che divide l’industria e riaccende il dibattito sul futuro della recitazione. Il film e il progetto innovativo. Il film si intitola Misaligned e promette di essere molto più di un esperimento tecnologico: è una commedia drammatica che usa proprio l’intelligenza artificiale per raccontare una storia incentrata sul rapporto, sempre più complesso, tra esseri umani e macchine. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Meet Tilly Norwood, Hollywood's First AI Actress Starring in a Full-Length Film

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L' attrice generata da AI Tilly Norwood fa il suo debutto nel film 'Misaligned' reddit

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