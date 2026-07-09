Il Milan ha annunciato l'acquisto di un nuovo trequartista, con l'informazione diffusa da Schira riguardo ad Alajbegovi. Rúben Amorim, arrivato come allenatore il 16 giugno, ha indicato fin da subito le priorità per il mercato estivo della squadra. La società ha quindi agito in linea con le indicazioni dell’allenatore, finalizzando l’accordo per il nuovo giocatore nel periodo di calciomercato.

Rúben Amorim ha dettato fin da subito, sin dal giorno del suo insediamento sulla panchina rossonera lo scorso 16 giugno, le linee guida per la sessione estiva di calciomercato del Milan. Il tecnico portoghese ha stabilito una precisa ed evidente scala di priorità per rinforzare la spina dorsale della squadra. Voleva un attaccante centrale ed è stato accontentato con l'oneroso acquisto di Gonçalo Ramos; voleva un difensore centrale ed è stato prelevato Mario Gila dalla Lazio. Ora, la priorità assoluta è diventata l'innesto di un trequartista di qualità: il club di Via Aldo Rossi sembra aver sciolto le riserve, muovendosi con assoluta convinzione su Kerim Alajbegovi?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il Milan ha scelto il suo nuovo trequartista: l'annuncio di Schira sull'affare Alajbegovi?

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