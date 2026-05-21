Il Milan ha annunciato il ritorno di un attaccante che non aveva potuto essere acquistato a gennaio, con un messaggio diffuso da un noto giornalista sportivo. Nel frattempo, il club conferma il suo interesse per un giocatore che aveva effettuato alcune visite mediche non concluse con successo e continua a negoziare per un altro attaccante, il cui costo è stato ridotto rispetto alle valutazioni precedenti. La società si muove sul mercato cercando di rinforzare il reparto offensivo prima della fine della sessione invernale.

In vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 29 giugno, il Milan ha messo in cima alle proprie priorità il reperimento di un forte attaccante centrale. Serve un centravanti da 20-25 gol a stagione che possa innalzare il livello del reparto offensivo del Diavolo, rimasto al di sotto delle aspettative in questa annata. E, a quanto pare, il nome di Jean-Philippe Mateta non è mai uscito dai radar rossoneri. A lanciare l'indiscrezione è l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, che in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale X ha ricordato come il Milan sia ancora fortemente interessato al classe 1997 francese, attuale punto di forza del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ritorna il bomber saltato a gennaio: l’annuncio di Schira e il nuovo prezzo low cost per l’attacco

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