Un giovane di 18 anni si avvicina al Milan, con un nome che richiama l’attenzione. È un trequartista con un tocco di palla morbido e educato, che potrebbe rispondere alle esigenze della squadra in quella posizione. Il suo arrivo potrebbe rappresentare un’opzione per il reparto offensivo, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Il calciatore compirà 19 anni a novembre e il club sta valutando il suo inserimento in rosa.

Il cognome è evocativo, perché parliamo di un ragazzo - 18 anni, 19 a novembre - dai piedi particolarmente morbidi ed educati quando deve gestire il pallone. Konstantinos Karetsas, nato in Belgio da genitori greci, è l'idea che anima il quarto piano di Casa Milan per la trequarti. Un profilo decisamente interessante, che ha già attirato parecchia attenzione su di sé perché riesce a mettere insieme tre fattori cruciali: nobiltà del ruolo, qualità ed età. Gioca nel Genk da anni (è lì che ha iniziato a livello giovanile, poi perfezionato all'Anderlecht), e dal Genk parrebbe destinato ad andarsene perché in prospettiva il suo livello è superiore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Milan, le esigenze della trequarti: arriva una Karetsas ad Amorim?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, frenata Gila. Per la trequarti spunta KaretsasIl trasferimento di Mario Gila dal club di appartenenza al Milan è in stand-by, poiché le parti non hanno ancora raggiunto un accordo.

Mercato Milan Live | Cardinale accoglie Amorim a Milanello. Piace Karetsas. Attesa GilaAlle 10:30, il nuovo direttore sportivo ha incontrato il tecnico a Milanello per discutere delle prossime operazioni di mercato.

Temi più discussi: Fiera Ice Arena, al via i lavori per la casa degli sport su ghiaccio; AC MILAN PRESENTA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2026/27; Club 1899, l’esperienza premium di AC Milan che unisce matchday, lifestyle e business; Gila ma non solo: tra acquisti e cessioni, come cambia la difesa del Milan.

CASA FIABESCA Dove un tempo sorgeva l’ex Manifattura Tabacchi di Milano, c’è un edificio che fa tesoro delle forme e delle geometrie della natura per rispondere a esigenze architettoniche e urbanistiche: Mia Tower. lombardini22 x.com

Milan, tutte le info sulla campagna abbonamenti 2026/27AC Milan presenta la Campagna Abbonamenti 2026/27, che prenderà il via martedì 7 luglio. Per la nuova stagione, il Club rinnova il proprio impegno verso i tifosi con un'offerta ancora più flessibile e ... milannews.it

Milan, campagna abbonamenti 2026/27: tutte le novità da conoscereQuante novità in casa Milan per la campagna abbonamenti della stagione 2026/2027: ecco tutto quello che c'è da sapere. spaziomilan.it