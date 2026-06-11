leonardo maria del vecchio crea la sua fondazione

È stata costituita la Fondazione Lmdv, creata su iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio. La fondazione si propone di sostenere progetti nel settore della cultura e dell’educazione. La sua nascita è stata annunciata ufficialmente tramite comunicato stampa. La struttura avrà sede in Italia e opererà senza scopo di lucro. La decisione è stata presa nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione. La fondazione avrà un consiglio di amministrazione composto da membri nominati dal fondatore.

Nasce la Fondazione Lmdv, costituita su iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio "per dare continuità e struttura a un percorso filantropico maturato negli anni attraverso iniziative promosse in prima persona, collaborazioni con organizzazioni del terzo settore e progetti orientati a inclusione, salute, formazione e nuove generazioni ". La nuova realtà, si legge in una nota, opera nei campi della formazione, dell’accesso al lavoro, dell’abitare sociale, della cultura e dello sviluppo delle comunità. Costituita a Milano con sede in via Turati, la fondazione è guidata da un consiglio di amministrazione presieduto da Leonardo Maria Del Vecchio di cui fanno parte Marco Talarico, Alessandro Galleni e Simone Poli, che ricopre il ruolo di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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