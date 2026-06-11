Leonardo Maria Del Vecchio crea la sua fondazione

Da quotidiano.net 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata costituita la Fondazione Lmdv, creata su iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio. La fondazione si propone di sostenere progetti nel settore della cultura e dell’educazione. La sua nascita è stata annunciata ufficialmente tramite comunicato stampa. La struttura avrà sede in Italia e opererà senza scopo di lucro. La decisione è stata presa nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione. La fondazione avrà un consiglio di amministrazione composto da membri nominati dal fondatore.

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Nasce la Fondazione Lmdv, costituita su iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio "per dare continuità e struttura a un percorso filantropico maturato negli anni attraverso iniziative promosse in prima persona, collaborazioni con organizzazioni del terzo settore e progetti orientati a inclusione, salute, formazione e nuove generazioni ". La nuova realtà, si legge in una nota, opera nei campi della formazione, dell’accesso al lavoro, dell’abitare sociale, della cultura e dello sviluppo delle comunità. Costituita a Milano con sede in via Turati, la fondazione è guidata da un consiglio di amministrazione presieduto da Leonardo Maria Del Vecchio di cui fanno parte Marco Talarico, Alessandro Galleni e Simone Poli, che ricopre il ruolo di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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