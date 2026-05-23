Custodite la vostra vita | il messaggio delle mamme di Leonardo e Jacopo agli studenti
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A Pisa, al margine del memorial "Liberi in sicurezza" parlano Antonella e Giada, le mamme dei due ragazzi di 17 e 16 anni morti nel tragico incidente in moto del settembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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dont let them steal your joy | a message for christian moms
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