Il mercato comincia a scaldarsi L’Inter ora fa sul serio per Lucumi Orso si riapre il tavolo del rinnovo
L’Inter ha avviato trattative concrete per il difensore Lucumi. Nel frattempo, il Bologna ha ripreso i contatti con Orsolini per il rinnovo e sta negoziando con il centrocampista Ugresic e con il terzino sinistro. Per la fascia sinistra, è in corsa anche il 23enne Lasse Ghunter, attualmente in forza all’Elversberg, squadra di Serie B tedesca.
L’Inter piomba su Lucumi, mentre il Bologna riapre il dialogo con Orsolini per il rinnovo, prova a stringere per il centrocampista Ugresic e il terzino sinistro, con Lasse Ghunter (23) dell’Elversberg (serie B tedesca) che potrebbe balzare in testa alla lista delle preferenze, nel rapporto qualità-prezzo. Giornata ricca di novità sul fronte mercato, quella di ieri, il tutto in attesa della risposta di Freuler, il cui mondiale prosegue e fino al termine non pare intenzionato a dare risposta definitiva sull’eventuale rinnovo, con il Bologna che scalda piste alternative. Prosegue il mondiale di Freuler, finisce quello di Lucumi: e per il colombiano inizia il mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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