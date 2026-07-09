Il mercato comincia a scaldarsi L’Inter ora fa sul serio per Lucumi Orso si riapre il tavolo del rinnovo

Notizia in breve

L’Inter ha avviato trattative concrete per il difensore Lucumi. Nel frattempo, il Bologna ha ripreso i contatti con Orsolini per il rinnovo e sta negoziando con il centrocampista Ugresic e con il terzino sinistro. Per la fascia sinistra, è in corsa anche il 23enne Lasse Ghunter, attualmente in forza all’Elversberg, squadra di Serie B tedesca.