mercato inter il bayern monaco fa sul serio per bisseck

Il Bayern Monaco ha mostrato interesse concreto per il difensore tedesco di origine angolana, Yann Bisseck. La squadra tedesca ha avviato contatti per cercare di portare il giocatore in Baviera. La trattativa si inserisce in un contesto di mercato caldo, con l’Inter che potrebbe dover affrontare una possibile cessione. Bisseck, attualmente in forza a un club di proprietà, è al centro di queste discussioni.

L’estate nerazzurra si preannuncia movimentata anche in difesa. Il nome di Yann Bisseck circola da settimane come possibile pedina sacrificabile sul mercato e dalla Germania arrivano segnali concreti: il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino il centrale tedesco, avviando i primi contatti esplorativi con l’ Inter. Bayern interessato: prima serve una cessione. In casa Bayern, la strategia è chiara: prima vendere, poi acquistare. Il club bavarese dovrà infatti liberare spazio nel reparto arretrato prima di affondare il colpo per un nuovo difensore. In particolare, il principale canditato alla partenza sarebbe Kim Min-jae, seguito con attenzione anche dalla Juventus. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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La Juventus ostacola il mercato dell'Inter Kim Min Jae nel mirino

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