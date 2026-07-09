Papa Leone XIV sarà presente al Meeting di Rimini dal 21 al 26 agosto come ospite principale. La premier non parteciperà all’evento, che si svolge con il tema “L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

È papa Leone XIV (nella foto) l’ospite principale del Meeting di Rimini che si terrà dal 21 al 26 agosto e che ha per tema "L’amor che move il sole e l’altre stelle", tratto dall’ultimo verso della Divina Commedia. "Al centro del Meeting 2026 ci sarà la visita del Santo Padre, Papa Leone XIV. La sua partecipazione è fonte di grande gioia. Sarà un incontro con tutti i partecipanti al Meeting: con i bambini, i ragazzi, gli studenti, le famiglie giovani e meno giovani", spiega il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, nella conferenza stampa all’ambasciata italiana presso la Santa Sede. Prevost sarà al Meeting sabato 22 agosto. Ma come sempre, la kermesse di Comunione e Liberazione darà spazio alla politica italiana, ai processi economici, alle crisi internazionali, a partire da quella in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Papa Leone.

© Quotidiano.net - Il Meeting di Rimini. Ci sarà papa Leone. Ma non la premier

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PAPA LEONE XIV E DANTE, LA SPERANZA ENTRA NELLA GUERRA | PRESENTAZIONE MEETING RIMINI 2026

Notizie e thread social correlati

Scholz annuncia: «Papa Leone XIV sarà a Rimini per incontrare il popolo del Meeting»- Il videoIl presidente del Meeting di Rimini ha annunciato che il Papa Leone XIV parteciperà all’evento e incontrerà il pubblico presente.

Rimini, il programma di Papa Leone XIV: tra Meeting e il ritorno al portoA Rimini, il programma della visita di Papa Leone XIV è stato annunciato dal Vescovo Nicolò Anselmi.

Temi più discussi: Edizione 2026 del Meeting di Rimini. Scholz: dall'enciclica del Papa grande ispirazione; Info 22 agosto; Meeting di Rimini: Novo Nordisk è Health Partner della manifestazione; Meeting Rimini: sfilata di ministri, 10mila nell’auditorium per accogliere il Papa.

Il Meeting di Rimini torna dal 21 al 26 agosto, attesa per papa Leone XIV: al centro della 47ma edizione pace, Ai e sfide sociali - Il video - X x.com

Finma bologna (rimini) reddit

Presentato il Meeting di Rimini, L’amor che move il sole e l’altre stelleA Roma è stato illustrato il programma della 47esima edizione della kermesse, che avrà tra i suoi ospiti papa Leone XIV ... tempi.it

Meeting Rimini: sfilata di ministri, 10mila nell’auditorium per accogliere il PapaPresentato il programma della 47esima edizione. L’incontro con Leone XIV, il 22 agosto, è il momento più atteso. Tra gli ospiti anche Metsola e Pizzaballa ... msn.com