Scholz annuncia | Papa Leone XIV sarà a Rimini per incontrare il popolo del Meeting- Il video

Il presidente del Meeting di Rimini ha annunciato che il Papa Leone XIV parteciperà all’evento e incontrerà il pubblico presente. L’invito è stato accettato e da allora si registra un clima di entusiasmo tra i partecipanti. La visita papale è prevista durante il Meeting, senza indicazioni su date o dettagli specifici. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito ulteriori informazioni sugli aspetti logistici o sulle modalità dell’incontro.

L’annuncio lo ha fatto il presidente del Meeting di Rimini, Bernard Scholz: «Il Papa incontrerà il popolo del Meeting. Da quando il papa ha accettato il nostro invito viviamo un’attesa piena di entusiasmo. Arriveranno tanti giovani da tutto il mondo». Il titolo del Meeting, il cui programma è stato presentato oggi ufficialmente, è un verso di Dante Alighieri: «L’amore che move il sole e l’altre stelle». Trova un portafoglio a terra, spende 55 euro con la carta, poi lo consegna ai carabinieri. Ma il proprietario scopre le spese e lo denuncia La bomba a Ranucci e lo stupore per «l’amico» Valter Lavitola, come sono arrivati a lui. Chi è il faccendiere: i ricatti a Berlusconi e le inchieste In arrivo la terza grande ondata di calore: attesi 40 gradi e notti «super tropicali». 🔗 Leggi su Open.online

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