Rimini il programma di Papa Leone XIV | tra Meeting e il ritorno al porto

A Rimini, il programma della visita di Papa Leone XIV è stato annunciato dal Vescovo Nicolò Anselmi. L’evento si terrà ad agosto e prevede diverse tappe che coinvolgeranno la città, tra cui il Meeting e un ritorno al porto. La pianificazione dettagliata è stata resa nota in questi giorni, segnando un momento importante per la comunità locale.

Il programma per la storica visita di Papa Leone XIV a Rimini è stato ufficialmente svelato dal Vescovo Nicolò Anselmi, delineando un calendario che trasformerà la città romagnola nel prossimo agosto. L’annuncio, avvenuto durante le celebrazioni per le Cresime nella chiesa di San Martino a Bordonchio, presso Igea Marina, conferma una sequenza di eventi che intrecciano fede, impegno sociale e il tradizionale legame tra la Chiesa e la comunità locale. Il percorso che porterà il Pontefice in Riviera inizierà nella serata di venerdì 21 agosto con una veglia interamente dedicata alla gioventù riminese, concepita come un momento di raccordo spirituale e comunitario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimini, il programma di Papa Leone XIV: tra Meeting e il ritorno al porto Notizie correlate Papa Leone XIV sarà a Rimini, il Pontefice ospite in città parteciperà al MeetingLa visita del Santo Padre al Meeting è prevista ad agosto e sarà seguita da una Santa Messa per la città. Rimini si prepara al Meeting: Papa Leone XIV a far eco alla storica visita di Giovanni Paolo II.Rimini in Attesa del Pontefice: Leone XIV al Meeting, un Segno di Speranza e Dialogo Rimini si prepara ad accogliere Papa Leone XIV ad agosto 2026,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Papa Leone XIV a Rimini, il Vescovo anticipa a sorpresa il programma: i dettagli della storica giornata; Ecco dove si pregherà per la pace, in Italia e nel mondo; Toniolo Young Professional Association, il messaggio di Leone XIV; Rimini, la Diocesi esprime vicinanza al Papa: Un punto di riferimento per il bene comune. Rimini accoglie il Papa. Leone al Meeting: Per la città sarà un momento storicoRimini, 20 febbraio 2026 – Da Giovanni Paolo II a Leone XIV. Rimini accoglie il Papa, quarantaquattro anni dopo: il Santo Padre sarà in città sabato 22 agosto per partecipare al Meeting al Meeting per ... ilrestodelcarlino.it Meeting 2026, Rimini si prepara: attesa per Papa Leone il 22 agostoIl Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questa mattina, 13 aprile, in Residenza Comunale il nuovo direttore della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Francesco Perazzini. Ad accompagnarlo ... altarimini.it Come #Francesco, anche se con toni diversi, da un anno #Papa Leone bastona i nuovi tiranni della guerra. Solo che ora la sua voce è più forte perché ha un megafono globale per chiedere pace. Gliel’ha messo in mano #Trump . Che errore, mister President x.com Tele Dehon. . Testimoniare la pace: è l’appello che Papa Leone XIV ha rivolto alla Chiesa d’Angola. Il Pontefice ha incontrato vescovi e religiosi invitati a non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà. “Continuate a essere Chiesa generosa”, le sue parole. - facebook.com facebook