Un uomo rientra dalla Nigeria e si rifiuta di avere rapporti con la moglie. La donna chiama la polizia, che interviene nell’appartamento a Livorno. La lite si svolge nel corso della notte. La donna ha richiesto assistenza senza segnalare violenze fisiche o altre minacce. La polizia ha preso nota della situazione senza effettuare arresti. La coppia è stata lasciata nel proprio domicilio, con indicazioni di procedere per eventuali ulteriori accertamenti.

Una donna ha richiesto un intervento della polizia nel proprio appartamento a Livorno al culmine di una lite con il marito. Quest’ultimo era appena rientrato da un viaggio in Nigeria, paese d’origine di entrambi, dove aveva trascorso circa un mese con la propria famiglia, e una volta arrivato a casa si era rifiutato di avere un rapporto intimo per la stanchezza del viaggio. La moglie ha interpretato il rifiuto come un segnale di crisi per la loro relazione e di un possibile tradimento durante la permanenza in Nigeria: dalle accuse è scaturita una lite dai toni sempre più accesi che ha allarmato i vicini di casa, che hanno raccontato di essersi spaventati per le urla e di aver visto arrivare la polizia poco dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il marito rientra dalla Nigeria ma si rifiuta di avere rapporti con la moglie: la donna chiama la polizia

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