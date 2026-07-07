Livorno il marito non vuole avere rapporti | la moglie chiama la polizia

A Livorno, una donna ha chiamato la polizia perché il marito si rifiutava di avere rapporti. La coppia aveva avuto un rapporto difficile, con il marito che non voleva intimità, forse a causa di stanchezza o caldo. La donna, preoccupata e delusa, ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell'ordine. La polizia è intervenuta per ascoltare la donna e valutare la situazione, senza ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze.

Sarà stata la stanchezza, oppure il gran caldo. Fatto sta che quel rapporto intimo con la moglie proprio non voleva averlo. E così, lei, "ferita" nell'orgoglio ma anche preoccupata che quel rifiuto fosse indice di una crisi più profonda, ha chiamato la polizia. Protagonista dell'insolita vicenda una coppia nigeriana residente a Livorno., Stando a quanto raccontato sulle pagine de Il Tirreno, la coppia non si vedeva da più di un mese per via di un viaggio in Nigeria dell'uomo. Al suo rientro, complice anche la comprensibile fatica accumulata durante il lungo volo, lui avrebbe solamente chiesto di poter riposare. Non della stessa idea la sua compagna, che invece avrebbe preferito celebrare in altro modo il rientro a casa del proprio partner dopo tanto tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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