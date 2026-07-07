Italia il marito non vuole avere rapporti | lei chiama la polizia

A Livorno, una coppia di origine nigeriana si è trovata coinvolta in un intervento della polizia dopo una discussione scoppiata per un rifiuto a un rapporto intimo. La donna, infastidita, ha chiamato le forze dell’ordine. La coppia, che non si vedeva da oltre un mese a causa di un viaggio all’estero dell’uomo, si trovava in casa al momento dell’intervento.

Una discussione nata per un rifiuto a un rapporto intimo si è conclusa con l’intervento della polizia a Livorno. Protagonista dell’episodio una coppia di origine nigeriana, residente in città, che non si vedeva da oltre un mese a causa di un viaggio dell’uomo nel Paese d’origine. Il rientro e il desiderio di riposare. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, al ritorno dalla Nigeria l’uomo, provato dal lungo viaggio, avrebbe espresso il desiderio di riposare prima di riprendere la normale vita quotidiana. La moglie, invece, avrebbe voluto trascorrere quel momento in modo diverso, cercando un momento di intimità dopo settimane di lontananza. Il rifiuto scatena la discussione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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4 years of marriage ended with one sentence. She left, and he is desperately searching!

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