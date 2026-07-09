Il machete la sassaiola l' uomo nudo | un' altra due giorni folle a Viareggio

Da corrierefiorentino.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio a Viareggio si sono verificati diversi episodi di violenza. Un uomo ha minacciato passanti con un machete, successivamente si è scagliato contro altri con una sassaiola durante una rissa. Nel corso di queste giornate, un uomo è stato visto camminare nudo lungo la Passeggiata.

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Prima il machete con le minacce ai passanti, poi la rissa con sassaiola, nel mezzo la camminata di un uomo nudo in Passeggiata: Viareggio ha vissuto altri due giorni di follie, tutto in poche ore tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio. E si torna a parlare di allarme sicurezza. L'ultima in ordine di tempo è stata una maxi rissa per strada giovedì pomeriggio in centro a Viareggio. L’episodio, stando alle prime informazioni trapelate, avrebbe coinvolto una decina di persone con il lancio di grosse pietre. Forse, questa è l’ipotesi adesso al vaglio delle forze dell’ordine, un regolamento di conti fra bande di nordafricani. Il fatto è accaduto all’incrocio fra Corso Garibaldi e via Fratti, di fianco a un’area pedonale molto frequentata nelle ore diurne. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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