Due treni sono stati fermati e un giovane è rimasto ferito durante una rissa tra giovani alla stazione di Garbagnate. La lite, avvenuta con lanci di oggetti e botte, ha causato l’interruzione del servizio ferroviario. Si tratta del secondo episodio violento nello stesso scalo in pochi giorni, dopo l’omicidio di un 22enne avvenuto martedì sera nella stazione di Milano Certosa. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Garbagnate Milanese (Milano), 27 maggio 2026 – Ancora violenza tra giovani in una scalo ferroviario del Milanese, dopo l’omicidio ancora senza autori del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso martedì sera allo scalo di Milano Certosa. Un secondo episodio si è verificato nell’hinterland, nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese. Una rissa tra due gruppi di giovani, con bastoni e con il lancio di sassi verso alcuni di loro e anche verso un treno fermo in stazione, ha causato un ferito e pare altri contusi. Al momento non risulta che alcuno dei coinvolti sia grave. Un paio di treni hanno dovuto terminare la circolazione con ripercussioni su altri convogli in direzione di Lodi e Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sassaiola e bastonate tra giovani alla stazione di Garbagnate: un ferito, due treni interrompono la corsa

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