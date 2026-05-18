Due donne uccise a Pollena Trocchia l'uomo fermato ammette | ammazzate in due giorni diversi

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne sono state trovate morte questa notte in un cantiere a Pollena Trocchia. Le vittime sono state uccise in due giorni diversi, secondo quanto ammesso dall’uomo di 48 anni fermato a Sant’Anastasia, che si è assunto la responsabilità dell’omicidio. La polizia ha avviato le indagini e ha fermato l’uomo, che ha confessato di aver compiuto i delitti. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

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Un uomo di 48 anni di Sant'Anastasia è stato fermato per duplice omicidio delle due donne ritrovate stanotte in un cantiere a Pollena Trocchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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