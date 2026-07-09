Il legale dell’ex designatore ha dichiarato che non ci sono state pressioni dall’Inter e che le decisioni sono state prese in totale autonomia. Ha confermato che non ci sono state interferenze da parte della società nel suo operato. La difesa sostiene che l’ex designatore abbia agito senza influenze esterne e che tutte le sue scelte siano state autonome.

di Francesco Spagnolo Il legale di Rocchi conferma la linea difensiva smentendo qualsiasi pressione dell’Inter e ribadendo su scelte fatte in piena autonomia. Il caso che coinvolge il mondo arbitrale continua a far discutere, ma dal fronte della difesa filtra grande serenità. Nelle ultime ore è intervenuto l’avvocato Antonio D’Avirro, legale dell’ex designatore dell’Aia Gianluca Rocchi, per fare chiarezza sulla posizione del suo assistito dopo il lungo confronto avvenuto con i magistrati milanesi. Ai microfoni di Radio CRC, durante il programma «A Pranzo con Chiariello», l’avvocato ha rilasciato dichiarazioni molto nette in merito all’audizione con i pubblici ministeri Ascione e Ielo: « Pressioni dell’Inter? Il mio assistito non ne ha mai subìte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Il legale di Rocchi difende l’ex designatore: «Mai subìto pressioni dall’Inter. Le scelte sono state fatte in piena autonomia»

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