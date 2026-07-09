Il legale di Gianluca Rocchi ha dichiarato che il giudice non ha subito pressioni dall’Inter e che ogni decisione è stata presa in autonomia. Ha aggiunto che il colloquio in Procura è stato positivo, che Rocchi sta bene e si sente tranquillo. La comunicazione si riferisce a un procedimento in corso e non sono state fornite ulteriori dettagli sui risultati dell’indagine.

"Pressioni dell’Inter? Rocchi non ha mai subito pressioni. Il colloquio in Procura è stato positivo, Rocchi sta bene ed è tranquillo. Esito inchiesta? Vedremo!» Così a Radio CRC, la radio dei tifosi del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il legale dell'ex designatore Aia Gianluca Rocchi, l'avvocato Antonio D’Avirro. Queste le sue dichiarazioni relative all'incontro di qualche giorno fa con i pm della Procura di Milano Ascione e Ielo: "Il mio assistito ha risposto bene a tutte le contestazioni che gli sono state fatte. È stato chiarissimo, puntuale e preciso nel rispondere a tutte le domande. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il legale di Gianluca Rocchi: "Nessuna pressione, ogni scelta in piena autonomia e indipendenza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inchiesta arbitri, Rocchi davanti ai pm di Milano si difende: “Nessuna combine a favore Inter e nessuna pressione sul Var”

Inchiesta arbitri, Rocchi si difende: «Nessuna combine a favore dell’Inter e nessuna pressione sul VAR!»L’ex designatore degli arbitri ha risposto alle accuse, dichiarando di non aver mai favorito nessuna squadra né esercitato pressioni sul VAR.

Temi più discussi: Nuove accuse per Rocchi: spunta l'ipotesi di frode sportiva in concorso con l'Inter; Gianluca Rocchi ascoltato in Procura, inchiesta arbitri alle battute finali; Caso Rocchi, stretta finale dei pm: processo o archiviazione?; Inchiesta arbitri, Gianluca Rocchi risponde ai pm di Milano: Nessun condizionamento.

ROCCHI - Il legale D'Avirro: Nessuna pressione dei dirigenti dell'Inter, le designazioni arbitrali sono stata scelte in piena autonomiaSu Radio CRC nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello è intervenuto il legale di Gianluca Rocchi, l'avvocato Antonio D’Avirro: Il colloquio è andato bene in Procura. Il mio assistito Gi ... napolimagazine.com

ROCCHI - Il legale D'Avirro: All'interrogatorio ha risposto in maniera precisa e ribadito di non aver mai subìto condizionamentiA Stile TV nel corso della trasmissione Salite sulla giostra di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonino D’Avirro, legale di Gianluca Rocchi: C’è stato l’interrogatorio, ci siamo presentati. Sono s ... napolimagazine.com

Inter e difensore dell'Italia Alessandro Bastoni sotto inchiesta per prostituzione minorile reddit