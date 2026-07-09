Il legale di Gianluca Rocchi | Nessuna pressione ogni scelta in piena autonomia e indipendenza
Il legale di Gianluca Rocchi ha dichiarato che il giudice non ha subito pressioni dall’Inter e che ogni decisione è stata presa in autonomia. Ha aggiunto che il colloquio in Procura è stato positivo, che Rocchi sta bene e si sente tranquillo. La comunicazione si riferisce a un procedimento in corso e non sono state fornite ulteriori dettagli sui risultati dell’indagine.
"Pressioni dell’Inter? Rocchi non ha mai subito pressioni. Il colloquio in Procura è stato positivo, Rocchi sta bene ed è tranquillo. Esito inchiesta? Vedremo!» Così a Radio CRC, la radio dei tifosi del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il legale dell'ex designatore Aia Gianluca Rocchi, l'avvocato Antonio D’Avirro. Queste le sue dichiarazioni relative all'incontro di qualche giorno fa con i pm della Procura di Milano Ascione e Ielo: "Il mio assistito ha risposto bene a tutte le contestazioni che gli sono state fatte. È stato chiarissimo, puntuale e preciso nel rispondere a tutte le domande. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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