È morto ieri a 79 anni Luigi Colombo, considerato il padre del Premio Bulgarelli. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore del giornalismo sportivo nazionale. Colombo è stato protagonista di una lunga carriera, contribuendo in modo rilevante alla storia del giornalismo sportivo. La sua figura è legata anche alla creazione e allo sviluppo del Premio Bulgarelli, di cui era considerato fondatore e punto di riferimento.

Con la scomparsa di Luigi Colombo, venuto a mancare ieri all’età di 79 anni, il ‘ Premio Bulgarelli ’ perde il suo padre storico. Nella storia del giornalismo sportivo nazionale Colombo è stato molto altro. Originario di Cesano Maderno, Colombo dopo la gavetta nelle tv lombarde all’inizio degli anni ‘80 a Telemontecarlo inventò, letteralmente, la telecronaca a due voci: il giornalista che raccontava la partita e al suo fianco il commento di un ex calciatore. Nacquero così le seconde voci José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli. Da quel fortunato sodalizio ebbe origine trent’anni dopo, nel 2011, l’idea di intitolare un premio all’ex bandiera rossoblù scomparsa nel 2009, da assegnare al centrocampista, italiano o straniero, più meritevole della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giornalista. Morto Luigi Colombo. E’ stato il padre del Premio Bulgarelli

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Furio Colombo (1931-2025) Giornalista. Scrittore. Politico. LUnità. Cimitero acattolico di Roma

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