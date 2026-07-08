È morto a 79 anni a Cesano Maderno, in Brianza, il giornalista Luigi Colombo. È stato noto come telecronista sportivo, in particolare per aver co-presentato con Josè Altafini le prime cronache televisive a due voci su un’emittente nazionale. Colombo ha lavorato per Telemontecarlo, contribuendo a innovare il modo di raccontare le partite di calcio in televisione.

Milano, 8 luglio 2026 – È morto a 79 anni nella sua Brianza, a Cesano Maderno, Luigi Colombo, storico telecronista sportivo che su Telemontecarlo con Josè Altafini inaugurò le cronache a due. Colombo aveva iniziato a Telemilano 58, antenata di Canale 5 ed era poi passato nel 1981 a Telemontecarlo dove ha commentato oltre 550 partite internazionali, tre Olimpiadi (1984, 1988, 1992) e tre edizioni del Campionato Europeo di calcio (1984, 1988, 1992). Nella sua lunga carriera di giornalista aveva inventato trasmissioni come Galagoal, poi direttore di Sisal Tv, del quotidiano Lo Sportsman. Una avventura che Colombo ha raccontato nel libro 'Passo doppio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto il giornalista Luigi Colombo: con Altafini inventò la telecronaca a due voci

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