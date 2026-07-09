Il giornalista danese a Rutte Nato | Trump vuole la Groenlandia e Lei non dice nulla?

Durante un vertice a Ankara, un giornalista danese ha chiesto a Mark Rutte perché, secondo lui, il presidente degli Stati Uniti avrebbe espresso interesse per la Groenlandia e minacciato guerre commerciali, mentre il segretario generale della NATO rimaneva in silenzio. La domanda è stata posta subito dopo il summit, senza ulteriori commenti o risposte da parte di Rutte.

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2026 "Trump vuole la Groenlandia e minaccia guerre commerciali. E lei sta lì seduto accanto a lui e non dice niente?". Questa la domanda del giornalista danese Rasmus Svaneborg rivolta senza giri di parola a Mark Rutte, segretario generale della Natodopo il vertice di Ankara. "Quello che faccio sempre - ha risposto Rutte in evidente imbarazzo - è riconoscere il merito quando è dovuto. E credo che dovremmo dare merito a Donald Trump, perché la Nato è molto più forte". Nato - not for sale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Mark, non ha effetto sulla tua autostima tacere mentre Trump minaccia Spagna e Groenlandia? Rutte, asfaltato da un giornalista danese, si arrampica sugli specchi. Figuretta da gara di rutti x.com

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