Un giornalista danese ha chiesto al segretario generale della Nato se pensi che il presidente degli Stati Uniti “straparla e tu stai zitto”. La domanda, rivolta durante un evento pubblico, è diventata virale sui social media. La frase ha attirato l’attenzione per il tono diretto e provocatorio, suscitando molte reazioni online. Il video mostra il momento in cui il giornalista rivolge la domanda senza filtri, lasciando spazio a molte interpretazioni sulla conversazione.

È diventato virale sul web la domanda provocatoria che un giornalista danese ha posto al segretario generale della Nato, Mark Rutte. Durante una conferenza stampa al termine del vertice Nato ad Ankara, Rasmus Svaneborg, dell’agenzia di stampa Ritzau, si è rivolto così a Rutte: “Mark, lei era seduto accanto a Donald Trump nei momenti in cui ha parlato di conquistare la Groenlandia, si è scagliato contro alleati come la Spagna e ha minacciato di scatenare guerre commerciali: cose che il vecchio Mark Rutte non sembrava approvare. Tutto questo ha qualche effetto sul suo amor proprio quando lei siede lì a fianco a lui e non dice nulla?”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) La risposta di Rutte ha in qualche modo dato ragione al cronista danese. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Giornalista danese imbarazza il segretario della Nato Rutte: “Trump straparla e tu stai zitto?” | VIDEO

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Trump straparla e tu non dici niente, la domanda che imbarazza Rutte

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