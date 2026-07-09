Truffe, isolamento e difficoltà con il digitale. Sono queste le prime sfide che dovrà affrontare Paolo Favini, il primo Garante dei diritti degli anziani della Città metropolitana. Medico ed ex dirigente sanitario, sarà il punto di riferimento per gli over 65 della provincia, a lui compito di raccogliere segnalazioni, ascoltare i bisogni e collaborare con Comuni, Ats e terzo settore per trasformarli in progetti concreti. La nuova figura, presentata a Palazzo Isimbardi, opererà in piena autonomia e avrà funzioni consultive e di proposta. Tra le prime iniziative già annunciate ci sono progetti di prevenzione contro i raggiri, anche online, da sviluppare insieme a polizia locale e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Garante degli anziani. Il medico Paolo Favini in campo per gli over 65

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Oltre 116 mila over 80: Milano si affida a un Garante degli anziani

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