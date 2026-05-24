Arriva il Garante degli anziani | Tuteliamo i diritti della terza età

Il Comune di San Donato istituirà un Garante degli anziani, una figura dedicata a tutelare i diritti delle persone over 65. Questa figura fornirà orientamento e assistenza alle famiglie e ai cittadini della terza età, con l’obiettivo di rafforzare la tutela delle loro esigenze. La presenza del Garante mira a garantire un punto di riferimento stabile per le questioni legate all’età avanzata. La nomina sarà ufficializzata a breve.

SAN DONATO Il Comune di San Donato avrà un Garante degli anziani, una figura di riferimento che contribuirà a riaffermare i diritti della terza età, offrendo anche orientamento e supporto alle famiglie. Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una mozione del consigliere del gruppo misto Nicola Forenza, che impegna il sindaco e la Giunta ad attivarsi per l’introduzione di questa figura, dotando il Comune anche di un apposito regolamento in materia. San Donato è una città di 32mila abitanti, dove l’età media è di 46,8 anni e gli over65 rappresentano circa il 25% della popolazione. Con un valore di 195.8, San Donato è il comune del Sud Milano con l’indice di vecchiaia più alto, dopo Opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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