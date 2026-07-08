Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la creazione del Garante degli anziani. Da oggi, le persone over 65 avranno un'istituzione dedicata alla tutela dei loro diritti. La nuova figura si occuperà di intervenire in casi di discriminazione, violazioni o problematiche legate alla condizione degli anziani. La legge entrerà in vigore immediatamente e prevede la nomina di un rappresentante incaricato di seguire le questioni specifiche degli over 65 nella regione.

Da oggi gli oltre 65 del Lazio avranno una nuova figura istituzionale dedicata alla tutela dei loro diritti. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge che istituisce il Garante delle persone anziane, chiamato a vigilare contro abusi e discriminazioni, facilitare l’accesso ai servizi sociosanitari e promuovere l’invecchiamento attivo. Il provvedimento, approvato con 31 voti favorevoli, rappresenta un importante tassello nel rafforzamento del sistema di welfare regionale e punta a garantire maggiore tutela a una fascia della popolazione sempre più numerosa. Legge approvata con 31 voti su 31. La proposta di legge, presentata dall’allora consigliere Marco Colarossi e dal capogruppo di Forza Italia Giorgio Simeoni, ha ottenuto un consenso trasversale in Aula, raccogliendo il sostegno di maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Rivoluzione welfare nel Lazio: approvato (all’unanimità) il Garante degli anziani. Cosa cambia per gli over 65

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