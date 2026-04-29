Al quartiere Valle Savio fari accesi sulla sicurezza stradale e sul futuro dell' area ex Edil Ceramica

Nella serata di ieri, un incontro nel quartiere Valle Savio ha riunito residenti e rappresentanti del consiglio di quartiere per discutere di vari temi che riguardano l’area, tra cui la sicurezza stradale e il futuro dell’ex complesso edilizio. Durante l’assemblea sono state affrontate le proposte di intervento per migliorare la sicurezza di alcune strade principali, come via San Carlo e via San Vittore, con la partecipazione di tutti i presenti.

Nella serata di ieri, martedì 28 aprile, si è tenuto il consiglio del quartiere Valle Savio, con un ordine del giorno articolato su diversi temi di interesse per il territorio, tra cui le proposte di intervento per la messa in sicurezza di via San Carlo e via San Vittore affrontate alla presenza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Morte all’eremo, tagli sul corpo di Vasyl. Fari accesi sulla sicurezza del pozzodi Tiziana Petrelli Non ci sarebbero segni di colluttazione sul corpo di Vasyl Khomiak, il 34enne ucraino trovato senza vita nel pozzo dell’eremo di... Fari accesi sulla sicurezza. Rondò in balìa delle gang: "Più controlli e agenti in campo"Dopo 213 giorni dalla richiesta dell’opposizione, l’altra sera in commissione si è discusso a 360 gradi di sicurezza. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Consiglio di Quartiere Valle Savio. Convocazione; Una micro foresta urbana a Cesena; Nasce a Cesena la prima micro-foresta urbana -; Micro-forestazione urbana, a Cesena fiorisce la prima Tiny forest. La Valle del Savio scommette sulla solidarietà e l’economia circolareIl territorio dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio compie un passo decisivo verso un modello di sviluppo più etico e sostenibile. Con Cesena nel ruolo di capofila, ha preso ufficialmente il vi ... forli24ore.it Una micro foresta urbana a CesenaNasce nella frazione San Vittore a Cesena la prima Tiny Forest, un innovativo intervento di creazione di un ecosistema complesso in miniatura. Coinvolti i bambini e gli insegnanti della scuola prima ... rainews.it L'iniziativa, promossa dal Lions Club Valle del Savio, mette a disposizione della cittadinanza visite settimanali per oltre un mese - facebook.com facebook Fondi per la montagna: l’Unione Valle del Savio investe oltre 830 mila euro x.com