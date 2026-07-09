R oma, 9 lug. (askanews) – Cresce l’attesa per il nuovo film di Christopher Nolan Odissea, che arriverà nei cinema italiani il 16 luglio ed è stato presentato in anteprima europea a Parigi. Dopo l’incredibile successo di Oppenheimer, che aveva vinto sette Oscar, il regista britannico ha deciso di realizzare l’adattamento del poema epico di Omero, con un supercast guidato da Matt Damon, con Tom Holland che interpreta Telemaco, Anne Hathaway nei panni di Penelope, Robert Pattinson nel ruolo di Antinoo. Leggi anche › Film da recuperare: tutto Christopher Nolan, dall’esordio “Following” fino al trionfale “Oppenheimer” Nolan e l’ Odissea delle donne, Charlize Theron: «Chris le celebra tutte». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il film, già annunciato come un capolavoro, racconta sì la storia di un uomo ma anche la centralità delle donne: la Penelope di Anne Hathaway, la Calipso di Charlize Theron, la Elena di Lupita Nyong'o, l'Atena di Zendaya

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Le star di The Odyssey, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, in press tour sfoggiano beauty look di grande ispirazione: tutti i dettagliDurante la prima a Parigi di The Odyssey, Zendaya ha indossato un rossetto burgundy e un taglio bixie androgino con finitura wet.

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Argomenti più discussi: Anne Hathaway a Londra per la promo di The Odissey; Robert Pattinson porta Twilight dentro The Odyssey: per lui Antinous è il nuovo Jacob; Anne Hathaway, splendida in azzurro sul red carpet di The Odyssey; Anne Hathaway | con il primo look maternity lancia già una tendenza.

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