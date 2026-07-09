Il Festival Filosofia di Modena, alla sua 26esima edizione, si concentra quest’anno sul tema del caos. L’evento prevede 57 lezioni magistrali e oltre 40 mostre ed installazioni. La manifestazione si svolge nel mese di luglio e coinvolge vari spazi della città, offrendo un approfondimento sul concetto di disordine e sulle sue implicazioni. La scelta tematica si inserisce in un contesto di riflessione sulle dinamiche sociali e culturali contemporanee.

Modena, 9 luglio 2026 – Il Festival Filosofia di Modena, alla sua 26esima edizione, si misura quest’anno con un tema tanto ambiguo quanto attuale, tanto negativo quanto potenzialmente rigenerativo: il caos. La formula del festival, che torna da venerdì 18 a domenica 20 settembre, è quella che lo ha reso famoso: lezioni nelle piazze e nei cortili. Saranno in tutto 57 e fra queste anche la ‘Lectio Michelina Borsari’, ideatrice e prima direttrice del Festival Filosofia mancata lo scorso anno, la lectio in collaborazione con la famiglia, per valorizzare una giovane relatrice, che per questa edizione sarà Valentina Moro. Accanto alle conferenze, quasi 40 mostre ed installazioni; quasi duecento i partner culturali coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Festival Filosofia si misura con il caos: 57 lezioni magistrali e oltre 40 tra mostre ed installazioni

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