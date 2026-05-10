Lezioni magistrali con i Premi Nobel a Iseo scienziati da tutto il mondo

A Iseo, nel Bresciano, il Lago d’Iseo si appresta ad accogliere un evento internazionale dedicato alla scienza e all’economia. Durante l’estate, si terranno lezioni magistrali con la partecipazione di Premi Nobel e scienziati provenienti da vari paesi. L’iniziativa coinvolge università, istituzioni e ricercatori, creando un palcoscenico globale per approfondimenti e scambi di conoscenze.

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