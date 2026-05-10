Lezioni magistrali con i Premi Nobel a Iseo scienziati da tutto il mondo
A Iseo, nel Bresciano, il Lago d’Iseo si appresta ad accogliere un evento internazionale dedicato alla scienza e all’economia. Durante l’estate, si terranno lezioni magistrali con la partecipazione di Premi Nobel e scienziati provenienti da vari paesi. L’iniziativa coinvolge università, istituzioni e ricercatori, creando un palcoscenico globale per approfondimenti e scambi di conoscenze.
Iseo (Brescia) – Il Lago d’Iseo si prepara a un’estate sotto i riflettori della scienza e dell’economia mondiali. Anche quest’anno, il Sebino si conferma crocevia del pensiero economico e sociale grazie all’instancabile attività della Fondazione Iseo (Istituto di studi economici e occupazionali). L’ente, nato nel 1998 per intuizione del Premio Nobel Franco Modigliani, prosegue la sua missione di alta formazione portando nel cuore del Bresciano le menti più brillanti del pianeta. Dal 2004 a oggi, sotto la guida della fondazione oggi presieduta da Riccardo Venchiarutti, il borgo che dà il nome al lago ha ospitato 44 Premi Nobel per la Pace, l’Economia e la Fisica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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