Cosa fare a Torino nel weekend del 25 Aprile | oltre 40 eventi dedicati alla Resistenza tutte le ultime chiamate per mostre ed eventi

A Torino il weekend del 25 aprile sarà caratterizzato da più di 40 eventi legati alla celebrazione della Liberazione, tra cerimonie ufficiali, mostre e aperture straordinarie di luoghi storici. La città si prepara a offrire un ricco programma di iniziative che coinvolgeranno diversi quartieri e spazi culturali, con l’obiettivo di ricordare e valorizzare questo importante anniversario. Numerosi appuntamenti sono stati comunicati come ultime occasioni per partecipare alle diverse attività previste.

Torino si prepara a un fine settimana di profondo significato e vivacità culturale, celebrando l'anniversario della Liberazione con un fitto calendario di oltre 40 appuntamenti tra cerimonie ufficiali e aperture straordinarie. Sarà un weekend "dentro o fuori" per molti grandi eventi: è l'ultima.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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