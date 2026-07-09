Il falso Menarini prometteva shampoo per i cani della Regina | condannato il mago del bau business

Notizia in breve

Un uomo è stato condannato per aver promosso un prodotto falso, presentandolo come uno shampoo per i cani della Regina Elisabetta. La confezione e la pubblicità suggerivano che il prodotto fosse destinato ai cani della sovrana, ma si trattava di un inganno. L’accusa ha accertato che si trattava di un tentativo di truffa, con l’obiettivo di ingannare i clienti e ottenere denaro sfruttando l’immagine reale. La condanna riguarda la frode e l’uso ingannevole di marchi e simboli ufficiali.