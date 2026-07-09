Il falso Menarini prometteva shampoo per i cani della Regina | condannato il mago del bau business
Un uomo è stato condannato per aver promosso un prodotto falso, presentandolo come uno shampoo per i cani della Regina Elisabetta. La confezione e la pubblicità suggerivano che il prodotto fosse destinato ai cani della sovrana, ma si trattava di un inganno. L’accusa ha accertato che si trattava di un tentativo di truffa, con l’obiettivo di ingannare i clienti e ottenere denaro sfruttando l’immagine reale. La condanna riguarda la frode e l’uso ingannevole di marchi e simboli ufficiali.
C’è chi sogna di esportare il vino, chi l’olio, chi il genio toscano nel mondo. Poi c’è chi, secondo i giudici, avrebbe puntato direttamente ai cani della Regina Elisabetta, perché anche il raggiro, quando vuol fare il salto di qualità, deve mettersi il collare con lo stemma reale. Roberto Meocci, 60 anni, originario di Sinalunga e residente ad Arezzo, già noto alle cronache come il “re delle truffe”, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Firenze a 9 anni di reclusione. Una pena pesante per una vicenda che sembra scritta da un autore satirico sotto effetto di croccantini scaduti: prodotti di lusso per cani e cavalli, presunti agganci internazionali, farmacie sparse tra Gran Bretagna, Dubai e Grecia, e perfino una linea esclusiva destinata agli animali della Casa Reale britannica. 🔗 Leggi su Lortica.it
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