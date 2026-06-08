Porte aperte al bau - aperitivo tra i cani del rifugio
Nel rifugio si è svolto un aperitivo tra i cani ospitati, con porte aperte e momenti di socializzazione. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto mangiare, bere e donare a favore degli animali. La festa si è svolta all’aperto, tra la natura del rifugio, circondati dagli ospiti a quattro zampe. L’iniziativa ha coinvolto volontari e sostenitori, creando un’occasione di incontro e supporto per gli animali ospitati.
Un bella festa dove si mangia, si beve e. si DONA in mezzo alla natura del rifugio e circondati dai nostri ospiti a 4 zampe. Nei gazebo all'interno del prato troverete barman a prepararvi cocktail e calici, che potrete accompagnare con stuzzichini artigianali dolci e salati. I cani saranno al di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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