Una donna di 45 anni, originaria dell’Est Europa e residente a Pieve Emanuele, ha dichiarato di essere stata aggredita mentre faceva jogging sulla pista ciclabile di Opera. La donna si è presentata in stato di shock e sotto choc, raccontando di essere stata attaccata da un uomo. I soccorritori e le forze dell’ordine sono intervenuti ieri mattina per prestarle assistenza e ascoltare la sua testimonianza. La vicenda è ancora in fase di verifica.

"Sono stata aggredita da un uomo sulla pista ciclabile ". Questo il racconto, frammentario e ancora da verificare, che una donna di 45 anni, originaria dell’Est Europeo e residente a Pieve Emanuele, ha consegnato a inquirenti e soccorritori che le hanno prestato aiuto ieri mattina a Opera. L’allarme è scattato alle 12.50 in via Giovanni Marcora, sul percorso ciclo-pedonale che dalla sede della Croce Rossa porta verso Cascina Mirasole e Noverasco: qui la donna è stata soccorsa e qui, poco prima, sarebbe avvenuta l’aggressione, mentre la 45enne era intenta a fare jogging. La donna avrebbe raggiunto la zona in auto e avrebbe quindi iniziato a fare attività fisica lungo il percorso protetto, dove poi è stata trovata, sotto choc. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il dramma di una 45enne. Terrorizzata e sotto choc: "Sono stata aggredita mentre facevo jogging"

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