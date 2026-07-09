il dramma di emma marrone di cosa parla il ritorno e dove vedere il film

Per chi non ha avuto l’occasione di vedere Emma Marrone protagonista di un film, lontana dal palcoscenico, è arrivata l’ora di rifarsi con Il Ritorno, il film drammatico che arriva dall’11 luglio 2026 sulla piattaforma streaming RaiPlay. La pellicola firmata da Stefano Chiantini ha segnato il primo ruolo da protagonista assoluta per la cantante, dopo il debutto sul set voluto a suo tempo da Gabriele Muccino. Dove vedere Il Ritorno e il debutto da protagonista di Emma. Il Ritorno approda in streaming su RaiPlay, dove è disponibile in esclusiva a partire dall’11 luglio 2026. Un’occasione preziosa, considerando che si tratta di un lavoro... 🔗 Leggi su Dilei.it

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