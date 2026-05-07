All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Alcune edizioni dei David vengono ricordate per i film. Altre rischiano di essere ricordate per tutto il resto. Quella del 2026, vinta da Le città di pianura, probabilmente, appartiene a entrambi i casi. Da una parte c'è stata una conduzione spesso imbarazzante, con Flavio Insinna costantemente sopra le righe, una Bianca Balti visibilmente a disagio e un Paolo Sorrentino annoiatissimo in platea, eccezion fatta per l’intervento politico di Matilda De Angelis....🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dove vedere Le città di pianura, il film che ha trionfato ai David 2026 con 8 statuette (tra cui il Miglior Film)

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