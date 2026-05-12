emma marrone parla del festival di sanremo e di stefano de martino le prime dichiarazioni

Emma Marrone ha commentato il prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto da Stefano De Martino. Ha condiviso alcune sue impressioni sulle performance previste e sul ruolo del conduttore. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista, in cui ha anche menzionato il suo rapporto professionale con De Martino. La cantante ha espresso alcune aspettative sul festival, senza entrare in dettagli specifici.

Emma Marrone parla del Festival di Sanremo che sarà condotto da Stefano De Martino. Le sue prime dichiarazioni. Emma Marrone per la prima volta si è esposta sul prossimo Festival di Sanremo che sarà condotto da Stefano De Martino. L’artista é stata intervistata da Vanity Fair dove per l’occasione ha commentato: “Siamo amici, quindi gliel’ho già dato. Ci siamo sentiti e gli ho detto: “Mi raccomando, preparati”. mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, che sta ascoltando molti brani. Si sta preparando seriamente. Sono molto contenta per lui, perché Sanremo non è solo un passaggio importante per la sua carriera, ti cambia anche la vita. E so quanto lui ci tenga”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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