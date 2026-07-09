Il doppiatore che da oltre 35 anni presta la voce a Doraemon sarà presente alla Festa dell’Unicorno a Vinci sabato 11 luglio. È lui a dare vita ai personaggi dei cartoni animati attraverso le proprie registrazioni. L’evento si svolgerà nella città toscana, dove il doppiatore sarà disponibile per incontri e interviste. La sua presenza attirerà appassionati e fan di tutte le età.

VINCI (Empoli) Il doppiatore che ha dato la voce e continua a dare le parole a tanti personaggi dei cartoni animati, Pietro Ubaldi, sarà ospite sabato 11 luglio della Festa dell’Unicorno a Vinci. Ubaldi, famoso per aver doppiato Doraemon, Patrick Stella di SpongeBob, capitan Hector Barbossa (Geoffrey Rush) nella saga Pirati dei Caraibi e tanti altri personaggi dei cartoni - oltre ai pupazzi della Tv dei ragazzi targati Mediaset - incontrerà il pubblico e risponderà alle domande dei fan alle 18 al teatro della Misericordia di Vinci. Pietro Ubaldi qual è il personaggio a cui è più affezionato tra quelli che ha doppiato? "Il mio personaggio per eccellenza è sicuramente Doraemon perché mi accompagna da più di 35 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il doppiatore dei cartoni animati: "Io, voce di Doraemon da più di 35 anni"

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Le voci dei cartoni animati di Pietro Ubaldi

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