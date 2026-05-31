I cartoni animati nascono in corsia | al cinema i corti dei piccoli pazienti

Il 4 giugno al Nuovo Eden di Brescia e il 7 giugno allo Schermo, vengono proiettati cortometraggi realizzati da bambini in ospedale. I cartoni animati sono stati creati durante laboratori in corsia e mostrano le esperienze dei piccoli pazienti. La proiezione al cinema è dedicata alla presentazione di questi lavori, realizzati con il supporto di professionisti e volontari. L'iniziativa coinvolge bambini e famiglie, offrendo uno spazio di condivisione e creatività.

Brescia – D ebuttano al cinema, il 4 giugno al Nuovo Eden di Brescia e il 7 giugno allo Schermo bianco di Bergamo, i cartoni animati realizzati dai piccoli pazienti ricoverati al Civile e al Papa Giovanni XXIII, i cui reparti pediatrici da anni ormai si trasformano in studi di animazione in miniatura per dare spazio alla creatività dei bambini, registi di “corti“ in stop motion. Le proiezioni sul grande schermo presenteranno una selezione di sette cortometraggi creati nell’ambito di “Cartoni animati in corsia“, progetto nato nel 2012 al Civile di Brescia e dal 2023 attivo anche al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il progetto. A promuoverlo è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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