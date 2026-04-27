Amici della musica di Mestre | viaggio tra Liszt e le musiche dei cartoni animati

Gli “Amici della musica di Mestre” hanno concluso la loro quarantesima stagione con due eventi al teatro Toniolo. La serata ha proposto un programma che ha alternato composizioni di Liszt a musiche tratte da cartoni animati. La rassegna, dedicata alla musica da camera e sinfonica, ha visto la partecipazione di diversi artisti e pubblico. La stagione si è conclusa con un doppio appuntamento che ha coinvolto gli appassionati di musica classica e di colonne sonore animate.

Doppio appuntamento al Toniolo per la chiusura della quarantesima stagione di musica da camera e sinfonica degli “Amici della musica di Mestre”. Domenica 26 aprile alle 18 si esibirà la GOM - Giovane Orchestra Metropolitana con un concerto dedicato alle colonne sonore dei più amati film.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Carnevale 2026: festa e musica dei cartoni animati a SermonetaTorna per la sua 24° edizione il Carnevale Sermonetano: sabato 14 febbraio presso l’area di Monticchio ci sarà una festa che farà divertire grandi e... Cristina D’Avena al “Carnevale di San Valentino“. Una festa tra le sigle più amte dei cartoni animatiCristina D’Avena è la star del “Carnevale di San Valentino“, la grande manifestazione in programma oggi pomeriggio al PalaTerni, organizzata da Terni... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Kremer – Dirvanauskait? – Osokins per Amici della Musica; Caltanissetta. Associazione Amici della Musica e il Manzoni-Juvara in sinergia: forti emozioni per l’opera Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck; Associazione siciliana amici della musica, la nuova direttrice artistica è Marianna Amato; AMICI DELLA MUSICA, AL ‘VERDI’ UNA TAPPA DEL TOUR SPECIALE DI TULLIO DE PISCOPO. Gli Amici della Musica di Foligno celebrano Mogol. Intervista-concerto all’Auditorium San DomenicoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Quartetto Van KuijkIl concerto del Quartetto Van Kuijk chiude la 69a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padovamartedì 21 aprile 2026, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini di Padova. E’ un concerto di c ... padovaoggi.it Galleria fotografica della nostra #Under8 insieme agli amici di Lupi Frascati Rugby FC, al VIII Torneo Minirugby organizzato dall'ISWEB Avezzano Rugby In campo si è vista grinta, voglia di lottare su ogni pallone e soprattutto quello spirito che rende que - facebook.com facebook A #Roma con @ManfredWeber, @DolorsMM e gli amici del @EPP abbiamo parlato dei valori alla base della nostra civiltà europea. Nel mio intervento mi sono soffermato sull’importanza delle radici e dei valori cristiani, come la famiglia, la libertà e la solidarie x.com