Sul palco, un abito da sera indossato da una modella ha catturato l’attenzione: linee leggere, dettagli in tecnologia 3D e un effetto visivo spettacolare. La sfilata ha segnato il debutto di Piccioli per Balenciaga, con un look portato da Gigi Hadid. La collezione si distingue per silhouette innovative e materiali moderni, creando un risultato visivamente impattante. La presentazione si è conclusa con un’atmosfera di grande effetto, evidenziando un nuovo stile per il marchio.

P ierpaolo Piccioli ha presentato la sua prima haute couture per Balenciaga con una frase molto semplice: « Volevo trasformare l’immagine della donna in abito da sera in qualcosa di più “cool” ». Non nel senso superficiale e banale del termine: abiti ancorati alla vita reale, contemporanei e che si possano immaginare addosso a una persona vera, in movimento, nel mondo di oggi. L’8 luglio 2026, alla Cité internationale universitaire di Parigi, Piccioli ha debuttato con la collezione autunno-inverno 2026-2027. Dopo anni da Valentino, ora è alle prese con una maison completamente diversa. Nera, scultorea, avanguardista. E il risultato è una delle collezioni haute couture più interessanti degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il debutto di Pierpaolo Piccioli per Balenciaga ridefinisce l'alta moda con silhouette leggere, tecnologia 3D e un look spettacolare indossato da Gigi Hadid

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Balenciaga Pre-Fall 2026 Pierpaolo Picciolis Balance Between Couture & Streetwear

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