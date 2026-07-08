Durante la settimana dell’Haute Couture a Parigi, una modella è tornata a sfilare sulle passerelle indossando un look complesso. La sfilata si è svolta durante il debutto couture di Pierpaolo Piccioli come direttore creativo di Balenciaga. La modella ha partecipato alla presentazione della collezione del brand, che ha incluso capi di alta moda e look di difficile realizzazione tecnica. La presenza sulla passerella è stata annunciata come ritorno di rilievo per la modella.

A volte ritornano. E nel caso di Gigi Hadid, quando succede, fa subito notizia. La modella ha scelto la settimana dell’Haute Couture parigina per calcare nuovamente sulle passerelle e lo ha fatto da Balenciaga, nel giorno del debutto couture di Pierpaolo Piccioli alla guida della Maison. Negli ultimi anni Hadid si è vista sempre più spesso nelle campagne pubblicitarie, sui social, agli eventi e sempre meno in passerella. Ma è bastata ritrovarla durante l’Alta Moda per capire che nulla è mai cambiato. Gigi Hadid dopo l’era delle supermodelle social. Gigi Hadid, 31 anni, è uno dei volti che hanno definito la moda dell’ultimo decennio. Nata nel 1995, ha firmato con IMG Models nel 2013 e ha debuttato alla New York Fashion Week nel 2014, sfilando per Desigual. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gigi Hadid torna a sfilare: in passerella per Balenciaga, con il look più difficile

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Gigi Hadid Got Paid $0 for This Iconic Walk

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