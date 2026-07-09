Nel fine settimana, il borgo di Armaiolo ha ospitato la prima edizione di “ArmaioLOVE”, un evento promosso dal Circolo Acli Armaiolo con il patrocinio comunale. Durante le due giornate, sono state allestite attività per bambini, spettacoli itineranti, esposizioni di arte e musica, oltre a iniziative legate ai sapori locali e alla valorizzazione del territorio. Numerose persone hanno partecipato alle varie iniziative nel centro storico del paese.

Arte, colori, musica, spettacoli itineranti, attività per bambini, sapori a chilometro zero e valorizzazione del territorio animeranno il borgo di Armaiolo, nel comune di Rapolano Terme, sabato 11 e domenica 12 luglio con la prima edizione di “ ArmaioLOVE ” promossa dal Circolo Acli Armaiolo con il patrocinio del Comune. La manifestazione nasce dalla volontà degli abitanti del borgo di trasformare Armaiolo in uno spazio diffuso di incontro, creatività e socialità. “ArmaioLOVE” prenderà il via sabato 11 alle 17. In piazza della Chiesa ci sarà spazio per “Vinilwagen” con voce e vinili in compagnia di Michele Landi; presso la Chiesetta sarà possibile ammirare dal vivo il lavoro del Madonnaro, nell’Angolo del Mistero presente la Cartomante Sandra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il debutto di ’ArmaioLOVE’. Tante iniziative nel fine settimana

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