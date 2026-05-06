Settimana della Celiachia | le iniziative nel Messinese

Dal 9 al 17 maggio 2026 si svolge nel territorio messinese la Settimana della Celiachia, in occasione della Giornata Internazionale della Celiachia che si celebra il 16 maggio. L’evento è promosso dall’Associazione Italiana Celiachia e prevede diverse iniziative dedicate a sensibilizzare e informare sulla malattia. Durante questa settimana, saranno organizzati incontri, conferenze e attività pubbliche rivolte alla comunità locale.

Dal 9 al 17 maggio 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Celiachia del 16 maggio, torna la Settimana Nazionale della Celiachia promossa da Associazione Italiana Celiachia.In Sicilia, Associazione Italiana Celiachia Sicilia dà il via a un ricco programma di iniziative diffuse su.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Il Comune aderisce alla Settimana della celiachia: menù dedicato il 13 maggioTempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino annuncia che il Comune di Benevento aderirà alla Settimana... Settimana mondiale del glaucoma, le iniziative a CataniaSi concluderà il prossimo 14 marzo la Settimana Mondiale del Glaucoma istituita per focalizzare l’attenzione sulla prevenzione e sull’informazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Settimana della Celiachia: iniziativa Tutti a Tavola, Tutti insieme!; Celiachia, una settimana per sfidare la disinformazione; Settimana della Celiachia: le iniziative nel Messinese dal 9 al 17 maggio 2026; La Settimana Nazionale della Celiachia: tutti gli eventi e le iniziative di AIC Emilia Romagna. Celiachia, come riconoscerla e gestirla. Incontro al GasliniGenova, 30 aprile 2026. In vista della Settimana Nazionale della Celiachia, organizzata da AIC (Associazione Italiana Celiachia), l’Istituto Gaslini propone lunedì 4 maggio dalle 15.00 alle 17.00, pre ... insalutenews.it Quante false informazioni sulla celiachia e sulla dieta senza glutine!«La disinformazione sulla celiachia – sottolinea Rossella Valmarana, presidente dell’AIC - può creare confusione e rischi. Da oltre 45 anni la nostra ... superando.it È in arrivo un’altra straordinaria opportunità ! AIC Veneto ha organizzato un corso di cucina gratuito, tenuto dalla mitica Rosa Maria Zito, in occasione della Settimana della Celiachia 2026! Il corso si terrà online in collegam - facebook.com facebook La Settimana Nazionale della Celiachia di AIC: x.com