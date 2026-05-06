Colleferro Musica Letteratura Arte Solidarietà e Artigianato nelle numerose iniziative del secondo fine settimana di Maggio

Nel secondo fine settimana di maggio, Colleferro ospiterà numerose iniziative che coinvolgeranno musica, letteratura, arte, solidarietà e artigianato. La città si prepara a vivere diversi eventi, con appuntamenti che spaziano tra esposizioni, spettacoli e interventi di carattere culturale e sociale. Le attività si svolgeranno in varie location del centro cittadino, attirando partecipanti di diverse età e interessi.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sono diverse e tutte interessanti le iniziative che animeranno la città di Colleferro in questo fine settimana. Procedendo L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Musica, Letteratura, Arte, Solidarietà e Artigianato nelle numerose iniziative del secondo fine settimana di Maggio Notizie correlate Colleferro. Un fine settimana dedicato alla musica e all’artigianato musicale. La chitarra protagonista con il festival “Corde di Primavera”Venerdì 20 dalle ore 15 a Palazzo Morandi il festival offrirà al pubblico un percorso tra liuteria, storia e musica dal vivo, con una mostra dedicata... Mostra mercato artigianato 2026: così il secondo fine settimanaÈ cominciato il secondo e ultimo fine settimana della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, nel centro storico di Anghiari,...