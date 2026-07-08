La Procura di Lecce ha aperto un’indagine sulla morte di una donna di 59 anni avvenuta dopo un intervento di rimozione delle protesi al seno. La donna è stata colta da un arresto cardiaco durante l’operazione e successivamente è deceduta. Tre sanitari sono stati posti sotto inchiesta nel quadro dell’indagine. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’intervento era stato eseguito in un centro medico della zona.

La 59enne era stata colta da un arresto cardiaco durante la rimozione delle protesi. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte di Stefania Verardi, 59 anni, deceduta dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva in seguito a un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento chirurgico in una clinica privata di Scorrano, nel Salento. Gli accertamenti dovranno chiarire cosa sia accaduto durante la procedura e se vi siano eventuali responsabilità. Nel fascicolo aperto dalla magistratura risultano iscritti tre operatori sanitari della struttura privata, un atto dovuto che consentirà lo svolgimento degli accertamenti irripetibili, a partire dall’autopsia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stefania Verardi muore dopo l’intervento al seno: aperta un’inchiesta, tre sanitari indagati

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