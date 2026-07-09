il creativo fanese e il supercampione priori racconta il mito di materazzi

Notizia in breve

Quando Marco Materazzi ha aperto le porte di casa, Mattia Priori si è trovato di fronte non solo al campione del mondo, ma anche a una vita da ricostruire. Il creativo fanese ha raccontato come questa visita abbia rappresentato un momento di svolta personale, portando alla luce ricordi e storie legate al passato del calciatore. Un incontro che ha svelato un lato più intimo e meno conosciuto del supercampione.