Il creativo fanese e il supercampione Priori racconta il mito di Materazzi
Quando Marco Materazzi ha aperto le porte di casa, Mattia Priori si è trovato di fronte non solo al campione del mondo, ma anche a una vita da ricostruire. Il creativo fanese ha raccontato come questa visita abbia rappresentato un momento di svolta personale, portando alla luce ricordi e storie legate al passato del calciatore. Un incontro che ha svelato un lato più intimo e meno conosciuto del supercampione.
di Tiziana Petrelli Quando Marco Materazzi ha aperto le porte di casa, Mattia Priori si è trovato davanti non solo il campione del mondo, ma una vita intera da mettere in ordine. Maglie, palloni, fotografie, trofei, ricordi. Quasi cinquemila pezzi, più di millecinquecento maglie, una collezione talmente grande che prima ancora di pensare al libro è stato necessario catalogarla. Da lì è nato MM23, il volume multimediale che racconta la carriera della leggenda nerazzurra, presentato al Passaggi Festival. Ma dietro il libro di Materazzi c’è anche una storia tutta fanese. A progettarlo e realizzarlo è stato infatti Priori, 46 anni, fanese, direttore creativo di Rebel House. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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