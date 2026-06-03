leo turrini racconta il mito di senna

Stasera, mercoledì 3 giugno, inizia " Culturalia-raccontare storie per creare mondi ": fino al 29 luglio, porterà ad Agliana grandi protagonisti della cultura, della letteratura, dello spettacolo, del giornalismo e dello sport. "Culturalia" è ideato e diretto dal sindaco Luca Benesperi, che ha curato il programma in collaborazione con il direttore artistico di " Carabattole love park " Luca Nesti e l’assessore alla cultura Giulia Fondi. Si svolge nel parco di Carabattole ed è un festival dentro al lungo festival dell’Estate aglianese "Carabattole love park". Quest’anno tutti gli ospiti saranno accolti sul palco principale. In caso di pioggia gli eventi si terranno al teatro Moderno o all’auditorium della scuola Sestini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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