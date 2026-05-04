Il ponte che non c’è | il National Geographic racconta lo Stretto di Messina tra mito attese e identità sospese

Il National Geographic dedica un articolo allo Stretto di Messina, concentrandosi non sul famoso ponte che non si è mai realizzato, ma sulla sua presenza come simbolo di attese e di identità sospese. Lo stretto continua a essere al centro di discussioni e rappresenta un elemento di interesse anche a livello internazionale. La narrazione si focalizza sui significati culturali e sulle aspettative legate a questa area geografica, lasciando da parte le questioni infrastrutturali.

Lo Stretto di Messina torna sulla scena internazionale, ma questa volta il centro del racconto non è il ponte che non c’è. È quello che già esiste, fatto di storie, identità, attese e timori. Il nuovo numero di maggio del National Geographic dedica copertina e ampio reportage a uno dei luoghi più.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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