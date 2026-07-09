Il copricapo di Zendaya nasconde un pezzo di moda di Alexander McQueen che ha fatto storia ed è ispirata al vello d’oro

Recentemente, l'attrice è stata al centro di discussioni sui social media per un look che include un copricapo di Alexander McQueen. Il capo, ispirato al vello d’oro, ha attirato l’attenzione per il suo stile distintivo. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, contribuendo a un acceso dibattito sulla moda e sull’immagine pubblica dell’attrice. Finora, le sue scelte di abbigliamento sono state generalmente coordinate dal stylist.

Aprire i social media in questi giorni significa imbattersi nell’ennesima discussione accesa attorno ai look di Zendaya. L’attrice, finora praticamente intoccabile nelle sue scelte stilistiche orchestrate dal fidato Law Roach, si trova al centro di un dibattito che definire polarizzante sarebbe un eufemismo. Il motivo? Il method dressing, quella pratica che vede le celebrity indossare abiti che richiamano fedelmente i personaggi interpretati sul grande schermo, sarebbe diventato secondo alcuni “ prevedibile “. Una critica che stride con la complessità culturale e storica che invece caratterizza ogni singola scelta dell’attrice per il tour promozionale de L’Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan in cui interpreta Athena. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Gianfranco D’Attis è il nuovo Direttore Generale di Alexander McQueenGianfranco D’Attis assume il ruolo di Direttore Generale di Alexander McQueen a partire dal 3 giugno.

Argomenti più discussi: La storia dell’abito Givenchy disegnato da Alexander McQueen nel 1997 e indossato da Zendaya; Zendaya e il look da Athena: dietro la maschera d’oro c’è un pezzo di storia della moda; Zendaya è la vera dea della première di The Odyssey in Givenchy by McQueen; Solo Charlize Theron poteva riuscire nell'impresa di oscurare Zendaya, e le sono bastate un blazer e un paio di pantaloncini del pigiama.

Zendaya in Givenchy Haute Couture SS97 La ricerca del vello d'oro di Alexander McQueen con copricapo in pizzo d'oro di Philip Tracy per il photocall de L'Odissea a Parigi. La primavera/estate 1997 è stata il debutto del defunto stilista per Givenchy ed è st reddit